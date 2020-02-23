Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Корреа 40
Коке 64
Фелиш 74
3:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Алькасер 16
Примера, 25 тур

Примера,

25 тур

Испания
23 февр. 2020, 23:00 МСК
23.02.2020, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
15
Савич
Стефан Савич
90
24
Врсалько
Шиме Врсалько
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
6
Коке
Коке
64'
64'
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
20
Витоло
Витоло
90
5
Томас
Томас
90
9
Мората
Альваро Мората
90
10
Корреа
Анхель Корреа
40'
40'
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
23
Триппьер
Киран Триппьер
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
14
Льоренте
Маркос Льоренте
7
Фелиш
Жоау Фелиш
74'
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
18
Морено
Альберто Морено
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
8
Касорла
Санти Касорла
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
17
Алькасер
Пако Алькасер
16'
16'
90
7
Морено
Жерар Морено
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
6
Мори
Рамиро Мори
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос