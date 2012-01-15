Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Канада
США
Кения
Белоруссия
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 39
Фалькао 52
Диего 78
3:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
15 янв. 2012, 14:00 МСК
15.01.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Туран
Арда Туран
62
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Диего
Диего
78'
78'
82
0
Адриан
Адриан
77
0
Фалькао
Радамель Фалькао
39'
52'
39'
52'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Коке
Коке
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Пицци
Пицци
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Кани
Кани
76
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
46
0
Бруно
Бруно
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Перес
Эрнан Перес
46
0
Нилмар
Нилмар
90
Запасные
0
Мариньо
Диего Мариньо
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Гаспар
Марио Гаспар
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Кастеллани
Гонсало Кастеллани
0
Хоселу
Хоселу