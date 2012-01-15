Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 39
Фалькао 52
Диего 78
3:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
15 янв. 2012, 14:00 МСК
15.01.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Туран
Арда Туран
62
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Диего
Диего
78'
78'
82
0
Адриан
Адриан
77
0
Фалькао
Радамель Фалькао
39'
52'
39'
52'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Коке
Коке
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Пицци
Пицци
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Кани
Кани
76
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
46
0
Бруно
Бруно
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Перес
Эрнан Перес
46
0
Нилмар
Нилмар
90
Запасные
0
Мариньо
Диего Мариньо
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Гаспар
Марио Гаспар
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Кастеллани
Гонсало Кастеллани
0
Хоселу
Хоселу