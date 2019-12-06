Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
0:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
6 дек. 2019, 23:00 МСК
6.12.2019, 23:00 МСК
пятница
Составы
Вильярреал
мин
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
7
Морено
Жерар Морено
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
6
Мори
Рамиро Мори
20
Пенья
Рубен Пенья
15
Морланес
Мануэль Морланес
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
17
Экамби
Карл Токо Экамби
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
90
9
Мората
Альваро Мората
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
13
Облак
Ян Облак
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
5
Томас
Томас
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
23
Триппьер
Киран Триппьер
20
Витоло
Витоло
11
Лемар
Тома Лемар
38
Мойя
Тони Мойя
14
Льоренте
Маркос Льоренте
40
Поведа
Дарио Поведа