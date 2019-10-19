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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Сарджент 7
Сарджент 7
1:1
Матч завершен
Герта
Берлин
Лукебакио 70
Лукебакио 70
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
19 окт. 2019, 16:30 МСК
19.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
19
Сарджент
Джош Сарджент
7'
7'
7', 7'
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
4
Ланг
Михаэль Ланг
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
39
Голлер
Бенжамин Голлер
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
25
Торунарига
Джордан Торунарига
10
Дуда
Ондрей Дуда
8
Калу
Саломон Калу
27
Зелке
Дави Зелке
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
70', 70'
14
Кепке
Паскаль Кепке
34
Maurice Covic
Maurice Covic