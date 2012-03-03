Матч завершен
Герта
Берлин
Рукавица 63
1:0
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
3 марта 2012, 17:30 МСК
3.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
0
Пердедай
Фанол Пердедай
90
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
77
0
Рукавица
Никита Рукавица
63'
63'
90
0
Торун
Тунай Торун
90
0
Раффаэл
Раффаэл
82
0
Рамос
Адриан Рамос
61
Запасные
0
Аэртс
Майкел Аэртс
0
Миятович
Андре Миятович
0
Моралес
Альфредо Моралес
0
Нойманн
Себастьян Нойманн
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Ронни
Ронни
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Хартерц
Флориан Хартерц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Марин
Марко Марин
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
79
0
Трибулл
Том Трибулл
70
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
64
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг