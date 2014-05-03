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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Хант 48
Хант 90
2:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
3 мая 2014, 16:30 МСК
3.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
11
Элиа
Эльеро Элиа
81
0
Хант
Аарон Хант
48'
90'
48', 90'
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
68
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
74
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Цандер
Лука-Милан Цандер
6
Макиади
Седрик Макиади
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Герта
мин
12
Ронни
Ронни
61
0
Крафт
Томас Крафт
90
8
Ндженг
Марсель Ндженг
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
20
Рамос
Адриан Рамос
61
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
73
Запасные
0
Ярстейн
Руне Ярстейн
6
Янкер
Кристоф Янкер
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Шульц
Нико Шульц
34
Мухтар
Хани Мухтар
33
Вагнер
Сандро Вагнер