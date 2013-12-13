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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 17
Рамос 26
Ронни 48
3:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Петерсен 15
Хант 32
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
13 дек. 2013, 22:30 МСК
13.12.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы
Герта
мин
0
Ронни
Ронни
48'
48'
90
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
38
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
81
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Шульц
Нико Шульц
90
0
Рамос
Адриан Рамос
26'
17'
26'
17'
75
Запасные
0
Герсбек
Мариус Герсбек
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Саар
Бен Саар
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Хант
Аарон Хант
32'
32'
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Макиади
Седрик Макиади
71
0
Петерсен
Нильс Петерсен
15'
15'
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Рефельдт
Торбен Рефельдт
0
Фритц
Клеменс Фритц
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски