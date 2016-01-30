Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
мин
мин
События
Матч окончен 3:3
Замена
90'
90'
86'
Замена
ГОЛ! 3:3
77'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:3
75'
71'
ГОЛ! 1:3
69'
Замена
68'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:2
67'
63'
Желтая карточка
53'
Желтая карточка
48'
47'
Желтая карточка
Замена
45'
42'
ГОЛ! 0:2
Желтая карточка
40'
29'
ГОЛ! 0:1
9'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
06 октября 2020, 01:52
01 февраля, 20:11
01 ноября 2020, 15:40
11 сентября 2020, 23:51
07 июля 2020, 09:58
06 июля 2020, 23:25
27 июня 2020, 18:24