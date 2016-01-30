Вердер - Герта: 30 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Вердер
Бремен
Бартельс 67
Писарро 75
Писарро 77
3:3

Вердер - Герта: 30 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Герта
Берлин
Дарида 29
Платтенхардт 42
Калу 71
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
30 янв. 2016, 17:30 МСК
30.01.2016, 17:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
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Составы

Вердер
мин
42
Видвальд
Феликс Видвальд
90
7
Вестергор
Янник Вестергор
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
3
Джилободжи
Папи Джилободжи
90
8
Фритц
Клеменс Фритц
90
16
Юнузович
Златко Юнузович
90
11
Озтюнали
Левин Озтюнали
45
27
Гриллич
Флориан Гриллич
63
14
Писарро
Клаудио Писарро
77'
75'
77'
75'
90
21
Уджа
Энтони Уджа
90
Запасные
18
Треммель
Герхард Треммель
-
20
Гарсия
Сантьяго Гарсия
-
25
Хюсинг
Оливер Хюсинг
-
22
Бартельс
Фин Бартельс
67'
45
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
-
39
Фрёде
Лукас Фрёде
0
6
Кляйнхайзлер
Ласло Кляйнхайзлер
27
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
42'
42'
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
28
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
6
Дарида
Владимир Дарида
29'
29'
90
20
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
24
Харагучи
Генки Харагучи
69
8
Калу
Саломон Калу
71'
71'
90
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
86
Запасные
29
Кербер
Нильс Кербер
-
23
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
21
2
Пекарик
Петер Пекарик
-
5
Штарк
Никлас Штарк
4
10
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
9
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
-
13
Хегелер
Йенс Хегелер
0

События

Матч окончен 3:3
Замена
Лукас Фрёде
Златко Юнузович
90'
90'
Замена
Йенс Хегелер
Пер-Сильян Скьельбред
86'
Замена
Никлас Штарк
Ведад Ибишевич
ГОЛ! 3:3
Клаудио Писарро
77'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:3
Клаудио Писарро
75'
71'
ГОЛ! 1:3
Саломон Калу
69'
Замена
Йохан ван ден Берг
Генки Харагучи
68'
Желтая карточка
Митчелл Вайзер
ГОЛ! 1:2
Фин Бартельс
67'
Замена
Ласло Кляйнхайзлер
Флориан Гриллич
63'
Желтая карточка
Папи Джилободжи
53'
Желтая карточка
Клеменс Фритц
48'
47'
Желтая карточка
Пер-Сильян Скьельбред
Замена
Фин Бартельс
Левин Озтюнали
45'
42'
ГОЛ! 0:2
Марвин Платтенхардт
Желтая карточка
Сантьяго Гарсия
40'
29'
ГОЛ! 0:1
Владимир Дарида
9'
Желтая карточка
Генки Харагучи

Прошлые матчи

23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:30
Герта
1 : 4
Вердер
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:30
Герта
1
Вердер
4
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
Вердер
1 : 4
Герта
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
Вердер
1
Герта
4
07.03.2020 07 марта 2020 сб 17:30
Герта
2 : 2
Вердер
07.03.2020 07 марта 2020 сб 17:30
Герта
2
Вердер
2
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Вердер
1 : 1
Герта
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Вердер
1
Герта
1
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 20:30
Герта
1 : 1
Вердер
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 20:30
Герта
1
Вердер
1
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 19:30
Вердер
3 : 1
Герта
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 19:30
Вердер
3
Герта
1
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 20:30
Вердер
0 : 0
Герта
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 20:30
Вердер
0
Герта
0
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:30
Герта
1 : 1
Вердер
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:30
Герта
1
Вердер
1
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:30
Вердер
2 : 0
Герта
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:30
Вердер
2
Герта
0
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:30
Герта
0 : 1
Вердер
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:30
Герта
0
Вердер
1
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 17:30
Вердер
3 : 3
Герта
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 17:30
Вердер
3
Герта
3
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
Герта
1 : 1
Вердер
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
Герта
1
Вердер
1
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:30
Вердер
2 : 0
Герта
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:30
Вердер
2
Герта
0
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Герта
2 : 2
Вердер
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Герта
2
Вердер
2
03.05.2014 03 мая 2014 сб 16:30
Вердер
2 : 0
Герта
03.05.2014 03 мая 2014 сб 16:30
Вердер
2
Герта
0
13.12.2013 13 дек. 2013 пт 22:30
Герта
3 : 2
Вердер
13.12.2013 13 дек. 2013 пт 22:30
Герта
3
Вердер
2
03.03.2012 03 марта 2012 сб 17:30
Герта
1 : 0
Вердер
03.03.2012 03 марта 2012 сб 17:30
Герта
1
Вердер
0
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 18:30
Вердер
2 : 1
Герта
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 18:30
Вердер
2
Герта
1
05.02.2010 05 февр. 2010 пт 22:30
Вердер
2 : 1
Герта
05.02.2010 05 февр. 2010 пт 22:30
Вердер
2
Герта
1
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 16:30
Герта
2 : 3
Вердер
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 16:30
Герта
2
Вердер
3

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