Матч завершен
Вердер
Бремен
Гарсия 74
1:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
21 дек. 2013, 17:30 МСК
21.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
74'
74'
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Хант
Аарон Хант
84
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
71
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Айчичек
Левент Айчичек
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Топрак
Омер Топрак
78
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
66
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Крузе
Робби Крузе
78
Запасные
0
Ломб
Никлас Ломб
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Какуталуа
Малькольм Какуталуа
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Кор
Доминик Кор
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Дердийок
Эрен Дердийок