Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 35
1:0
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
27 апр. 2013, 16:30 МСК
27.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
86
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Сэм
Сидней Сэм
65
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
35'
35'
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Милик
Аркадиуш Милик
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
75
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
86
0
Кроос
Феликс Кроос
68
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Павлович
Матео Павлович
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Вюртс
Йоханн Вюртс