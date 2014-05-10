Матч завершен
Байер
Леверкузен
Топрак 34
Сон 53
2:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Гебре Селасси 21
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
10 мая 2014, 16:30 МСК
10.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
17
Бениш
Себастьян Бениш
90
5
Спахич
Эмир Спахич
90
21
Топрак
Омер Топрак
34'
34'
90
26
Донати
Джулио Донати
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
8
Бендер
Ларс Бендер
45
10
Джан
Эмре Джан
90
9
Дердийок
Эрен Дердийок
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
53'
53'
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
67
Запасные
22
Йеллделл
Давид Йеллделл
14
Хильберт
Роберто Хильберт
4
Вольшайд
Филипп Вольшайд
20
Гуардадо
Андрес Гуардадо
6
Рольфес
Симон Рольфес
18
Сэм
Сидней Сэм
15
Озтюнали
Левин Озтюнали
Вердер
мин
20
Вольф
Рафаэль Вольф
90
15
Предль
Себастьян Предль
90
3
Калдирола
Лука Калдирола
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
21'
21'
90
8
Фритц
Клеменс Фритц
90
29
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
14
Хант
Аарон Хант
90
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
80
6
Макиади
Седрик Макиади
62
16
Юнузович
Златко Юнузович
90
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
80
Запасные
1
Милиц
Себастьян Милиц
17
Игньевски
Александар Игньевски
5
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
7
Обраньяк
Людовик Обраньяк
11
Элиа
Эльеро Элиа
18
Кроос
Феликс Кроос
24
Петерсен
Нильс Петерсен