Матч завершен
Вердер
Бремен
Петерсен 54
1:4
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кастро 31
Кастро 52
Рольфес 74
Хегелер 79
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
28 нояб. 2012, 22:00 МСК
28.11.2012, 22:00 МСК
среда
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
80
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
73
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
54'
54'
90
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
66
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Фритц
Клеменс Фритц
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Вюртс
Йоханн Вюртс
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
74'
74'
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
31'
52'
31', 52'
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
69
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
81
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Аугусто
Ренато Аугусто
0
Хегелер
Йенс Хегелер
79'
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
0
Айдын
Окан Айдын