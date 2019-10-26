Матч завершен
Байер
Леверкузен
Топрак 4
Аларио 58
2:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Рашица 40
Классен 48
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
26 окт. 2019, 19:30 МСК
26.10.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
4
Та
Джонатан Та
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
11
Амири
Надим Амири
90
13
Аларио
Лукас Аларио
58'
58'
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
3
Рецос
Панайотис Рецос
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо
Вердер
мин
17
Шахин
Нури Шахин
90
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
21
Топрак
Омер Топрак
4'
4'
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
30
Классен
Дэви Классен
48'
48'
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
7
Рашица
Милот Рашица
40'
40'
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
19
Сарджент
Джош Сарджент
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
4
Ланг
Михаэль Ланг
13
Велькович
Милош Велькович
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
39
Голлер
Бенжамин Голлер
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн