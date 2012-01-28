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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Писарро 29
1:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Райнарц 57
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
28 янв. 2012, 17:30 МСК
28.01.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Хартерц
Флориан Хартерц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
63
0
Трибулл
Том Трибулл
77
0
Писарро
Клаудио Писарро
29'
29'
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Весли
Весли
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
57'
57'
90
0
Да Коста
Данни Да Коста
46
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Топрак
Омер Топрак
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Беллараби
Карим Беллараби