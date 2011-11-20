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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 75
Сольдадо 83
2:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 20
Рамос 72
Роналду 79
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
20 нояб. 2011, -:- МСК
20.11.2011, -:- МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Альба
Жорди Альба
84
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
62
0
Фегули
Софиан Фегули
73
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
75'
83'
75', 83'
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Топал
Мехмет Топал
0
Адурис
Ариц Адурис
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Жонас
Жонас
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
72'
72'
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
51
0
Роналду
Криштиану Роналду
79'
79'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
86
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
90
0
Бензема
Карим Бензема
20'
20'
73
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Шахин
Нури Шахин
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Кальехон
Хосе Кальехон