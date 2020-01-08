Матч завершен
Валенсия
Валенсия
1:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Суперкубок Испании, 1/2 финала

Суперкубок Испании,

1/2 финала

Испания
8 янв. 2020, 22:00 МСК
8.01.2020, 22:00 МСК
среда
Составы