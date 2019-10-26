Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гвардиола 10
2:0
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
26 окт. 2019, 19:30 МСК
26.10.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Вальядолид
мин
4
Кико
Кико
90
21
Мичел
Мичел
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
1
Масип
Жорди Масип
90
9
Унал
Энес Унал
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
10'
10'
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
10
Плано
Оскар Плано
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
3
Барба
Федерико Барба
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
18
Антонито
Антонито
8
Ануар
Ануар
23
Рубио
Вальдо Рубио
Эйбар
мин
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
21
Леон
Педро Леон
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
3
Бигас
Педро Бигас
6
Альварес
Серхио Альварес
22
Инуи
Такаши Инуи
9
Энрих
Серхио Энрих
16
де Бласис
Пабло де Бласис
17
Кике
Кике