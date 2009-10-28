Матч завершен
Ювентус
Турин
Амаури 26
Кьеллини 42
Каморанези 50
Амаури 62
Трезеге 88
5:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паццини 64
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
28 окт. 2009, 22:45 МСК
28.10.2009, 22:45 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
42'
42'
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
53
0
Мело
Фелипе Мело
66
0
Диего
Диего
90
0
Каморанези
Мауро Каморанези
50'
50'
90
0
Амаури
Амаури
26'
62'
26', 62'
66
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Трезеге
Давид Трезеге
88'
0
Иммобиле
Чиро Иммобиле
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
37
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
61
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
52
0
Поли
Андреа Поли
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
64'
64'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
0
Росси
Марко Росси
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Падалино
Марко Падалино
0
Поцци
Никола Поцци
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи