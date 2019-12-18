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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Капрари 35
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 19
Роналду 45
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
18 дек. 2019, 20:55 МСК
18.12.2019, 20:55 МСК
среда
Составы
Сампдория
мин
11
Рамирес
Гастон Рамирес
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
35'
35'
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
25
Феррари
Алекс Феррари
90
7
Линетти
Карол Линетти
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
12
Депаоли
Фабио Депаоли
90
18
Торсби
Мортен Торсби
90
15
Колли
Омар Колли
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
31
Помпетти
Марко Помпетти
10
Ригони
Эмилиано Ригони
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
26
Лери
Мехди Лери
Ювентус
мин
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
45'
45'
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
13
Данило
Данило
90
25
Рабьо
Адриан Рабьо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
19'
19'
90
28
Демирал
Мерих Демирал
90
Запасные
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
37
Перин
Маттиа Перин
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
24
Ругани
Даниэле Ругани
4
де Лигт
Матейс де Лигт
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
23
Джан
Эмре Джан
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески
20
Пьяца
Марко Пьяца