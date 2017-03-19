Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Куадрадо 7
Серия А, 29 тур

Серия А,

29 тур

Италия
19 марта 2017, 17:00 МСК
19.03.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
16
Линетти
Карол Линетти
90
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
22
Сала
Джакопо Сала
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
63
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
53
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
12
Крапикас
Титас Крапикас
5
Додо
Додо
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
4
Шимич
Лоренцо Шимич
20
Павлович
Даниэль Павлович
17
Паломбо
Анджело Паломбо
11
Альварес
Рикардо Альварес
18
Прат
Деннис Прат
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
47
Будимир
Анте Будимир
Ювентус
мин
6
Хедира
Сами Хедира
90
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Алвес
Дани Алвес
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
21
Дибала
Пауло Дибала
28
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
85
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
7'
7'
73
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
12
Сандро
Алекс Сандро
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
28
Ринкон
Томас Ринкон
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
20
Пьяца
Марко Пьяца
34
Кен
Мойзе Кен