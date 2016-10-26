Матч завершен
Ювентус
Турин
Манджукич 4
Кьеллини 9
Пьянич 65
Кьеллини 87
4:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Шик 57
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
26 окт. 2016, 21:45 МСК
26.10.2016, 21:45 МСК
среда
Составы
Ювентус
мин
25
Нето
Нето
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
9'
87'
9', 87'
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
23
Алвес
Дани Алвес
90
33
Эвра
Патрис Эвра
41
6
Хедира
Сами Хедира
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
65'
65'
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
73
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
4'
4'
90
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
15
Барцальи
Андреа Барцальи
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
12
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
22
Асамоа
Квадво Асамоа
11
Эрнанес
Эрнанес
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
18
Прат
Деннис Прат
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
22
Сала
Джакопо Сала
90
11
Альварес
Рикардо Альварес
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
74
14
Шик
Патрик Шик
57'
57'
61
47
Будимир
Анте Будимир
61
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
15
Крайнц
Лука Крайнц
13
Перейра
Педро Перейра
3
Амузи
Стэнли Амузи
17
Паломбо
Анджело Паломбо
6
Эрамо
Мирко Эрамо
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
16
Линетти
Карол Линетти
34
Торрейра
Лукас Торрейра
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
9
Муриэль
Луис Муриэль
23
Джуричич
Филип Джуричич