Матч завершен
Ювентус
Турин
0:3
Матч завершен
Милан
Милан
Неста 29
Роналдиньо 71
Роналдиньо 88
Серия А, 19 тур

Серия А,

19 тур

Италия
10 янв. 2010, 22:45 МСК
10.01.2010, 22:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
65
0
Диего
Диего
90
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
61
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Тиагу
Тиагу
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
0
Иммобиле
Чиро Иммобиле
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Антонини
Лука Антонини
90
0
Неста
Алессандро Неста
29'
29'
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
71'
88'
71', 88'
90
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
66
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
90
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
85
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
0
Фламини
Матье Фламини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар