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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Бенатиа 30
Дибала 90
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 43
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
10 марта 2017, 22:45 МСК
10.03.2017, 22:45 МСК
пятница
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
30'
30'
90
23
Алвес
Дани Алвес
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
21
Дибала
Пауло Дибала
90'
90'
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
12
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
28
Ринкон
Томас Ринкон
18
Лемина
Марио Лемина
20
Пьяца
Марко Пьяца
34
Кен
Мойзе Кен
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
23
Соса
Хосе Соса
90
80
Пашалич
Марио Пашалич
90
11
Окампос
Лукас Окампос
90
70
Бакка
Карлос Бакка
43'
43'
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
Запасные
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
30
Сторари
Марко Сторари
31
Антонелли
Лука Антонелли
21
Вангиони
Леонел Вангиони
96
Калабрия
Давиде Калабрия
15
Гомес
Густаво Гомес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
33
Куцка
Юрай Куцка
16
Поли
Андреа Поли
8
Сусо
Сусо
9
Лападула
Джанлука Лападула