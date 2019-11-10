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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 77
1:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
10 нояб. 2019, 22:45 МСК
10.11.2019, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Ювентус
мин
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
55
14
Матюиди
Блейз Матюиди
70
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
61
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
13
Данило
Данило
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
6
Хедира
Сами Хедира
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
23
Джан
Эмре Джан
25
Рабьо
Адриан Рабьо
11
Коста
Дуглас Коста
10
Дибала
Пауло Дибала
77'
Милан
мин
8
Сусо
Сусо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Крунич
Раде Крунич
61
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
66
39
Пакета
Лукас Пакета
85
43
Дуарте
Лео Дуарте
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
68
Родригес
Рикардо Родригес
31
Кальдара
Маттиа Кальдара
2
Калабрия
Давиде Калабрия
46
Габбиа
Маттео Габбиа
20
Билья
Лукас Билья
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
18
Ребич
Анте Ребич
17
Леау
Рафаэль Леау