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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Локателли 65
1:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
22 окт. 2016, 21:45 МСК
22.10.2016, 21:45 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
69
27
Куцка
Юрай Куцка
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
65'
65'
81
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
8
Сусо
Сусо
90
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
53
Плиццари
Алессандро Плиццари
20
Эли
Родриго Эли
15
Гомес
Густаво Гомес
23
Соса
Хосе Соса
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
4
Пашалич
Марио Пашалич
7
Адриано
Луис Адриано
9
Лападула
Джанлука Лападула
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
75
23
Алвес
Дани Алвес
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
33
Эрнанес
Эрнанес
87
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
21
Дибала
Пауло Дибала
33
Запасные
27
Нето
Нето
19
Аудеро
Эмиль Аудеро
33
Эвра
Патрис Эвра
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
24
Ругани
Даниэле Ругани
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
9
Манджукич
Марио Манджукич
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
34
Кен
Мойзе Кен