Матч завершен
Ювентус
Турин
Амаури 20
1:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Варгас 6
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
17 окт. 2009, 19:00 МСК
17.10.2009, 19:00 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
69
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Диего
Диего
83
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
80
0
Амаури
Амаури
20'
20'
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Каморанези
Мауро Каморанези
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
24
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
69
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Донадель
Марко Донадель
0
Варгас
Хуан Варгас
6'
0
Муту
Адриан Муту
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо