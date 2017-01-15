Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Калинич 37
Бадель 54
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 58
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
15 янв. 2017, 22:45 МСК
15.01.2017, 22:45 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
85
5
Бадель
Милан Бадель
54'
54'
90
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
81
9
Калинич
Никола Калинич
37'
37'
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
76
Запасные
1
Леццерини
Лука Леццерини
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
18
Сальседо
Карлос Сальседо
72
Иличич
Йосип Иличич
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
24
Хаджи
Янис Хаджи
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Сарате
Мауро Сарате
16
Тельо
Кристиан Тельо
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
79
12
Сандро
Алекс Сандро
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
27
Стураро
Стефано Стураро
61
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
77
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
58'
58'
90
21
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
24
Ругани
Даниэле Ругани
22
Асамоа
Квадво Асамоа
5
Пьянич
Миралем Пьянич
28
Ринкон
Томас Ринкон
11
Эрнанес
Эрнанес
17
Манджукич
Марио Манджукич
20
Пьяца
Марко Пьяца