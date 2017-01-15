Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Калинич 37
Бадель 54
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 58
Серия А, 20 тур

Серия А,

20 тур

Италия
15 янв. 2017, 22:45 МСК
15.01.2017, 22:45 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
85
5
Бадель
Милан Бадель
54'
54'
90
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
81
9
Калинич
Никола Калинич
37'
37'
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
76
Запасные
1
Леццерини
Лука Леццерини
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
18
Сальседо
Карлос Сальседо
72
Иличич
Йосип Иличич
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
24
Хаджи
Янис Хаджи
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Сарате
Мауро Сарате
16
Тельо
Кристиан Тельо
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
79
12
Сандро
Алекс Сандро
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
27
Стураро
Стефано Стураро
61
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
77
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
58'
58'
90
21
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
24
Ругани
Даниэле Ругани
22
Асамоа
Квадво Асамоа
5
Пьянич
Миралем Пьянич
28
Ринкон
Томас Ринкон
11
Эрнанес
Эрнанес
17
Манджукич
Марио Манджукич
20
Пьяца
Марко Пьяца