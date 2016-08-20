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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Хедира 37
Игуаин 75
2:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Калинич 70
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
20 авг. 2016, 21:45 МСК
20.08.2016, 21:45 МСК
суббота
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
6
Хедира
Сами Хедира
37'
37'
88
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
23
Алвес
Дани Алвес
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
66
21
Дибала
Пауло Дибала
85
Запасные
25
Нето
Нето
77
Аудеро
Эмиль Аудеро
85
Эвра
Патрис Эвра
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
24
Ругани
Даниэле Ругани
5
Пьянич
Миралем Пьянич
39
Марроне
Лука Марроне
88
Эрнанес
Эрнанес
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
75'
7
Дзадза
Симоне Дзадза
20
Пьяца
Марко Пьяца
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
5
Бадель
Милан Бадель
65
72
Иличич
Йосип Иличич
80
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
46
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
9
Калинич
Никола Калинич
70'
70'
90
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
1
Леццерини
Лука Леццерини
5
Де Майо
Себастьян Де Майо
3
Милич
Хрвойе Милич
17
Дикс
Кевин Дикс
6
Санчес
Карлос Санчес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
24
Хаджи
Янис Хаджи
80
Росси
Джузеппе Росси
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Сарате
Мауро Сарате
27
Тельо
Кристиан Тельо