Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Сердар Азмун
Александр Кокорин
Месут Озил
Александр Головин
Квинси Промес
Федор Чалов
Эльдор Шомуродов
Россия
Мальта
США
Белоруссия
Норвегия
Австралия
Непал
Сан-Марино
Швеция
Бразилия
Косово
Манчестер Сити
Спартак
ЦСКА
Ливерпуль
Краснодар
Барселона
Локомотив
Зенит
Реал
Ростов
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Серия А
Фиорентина VS Ювентус
Поделиться:
Фиорентина - Ювентус: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Фиорентина
Флоренция
-:-
Фиорентина - Ювентус: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Ювентус
Турин
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
25 апр. 2021, 16:00 МСК
25.04.2021, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
22
Касерес
Мартин Касерес
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
4
Миленкович
Никола Миленкович
2
Мартинес
Лукас Мартинес
7
Рибери
Франк Рибери
78
Пульгар
Эрик Пульгар
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
10
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
92
Эйссерик
Валентин Эйссерик
9
Влахович
Душан Влахович
Запасные
21
Розати
Антонио Розати
-
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
-
25
Малку
Кевин Малку
-
3
Бираги
Кристиано Бираги
-
27
Баррека
Антонио Баррека
-
15
Оливера
Максимильяно Оливера
-
23
Венути
Лоренцо Венути
-
6
Валеро
Борха Валеро
-
34
Амрабат
Софиан Амрабат
-
28
Монтиэль
Тофол Монтиэль
-
77
Кальехон
Хосе Кальехон
-
11
Куаме
Кристиан Куаме
-
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-
Прошлые матчи
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
22:45
Ювентус
0 : 3
Фиорентина
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
22:45
Ювентус
0
Фиорентина
3
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
14:30
Ювентус
3 : 0
Фиорентина
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
14:30
Ювентус
3
Фиорентина
0
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
Фиорентина
0 : 0
Ювентус
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
Фиорентина
0
Ювентус
0
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Фиорентина
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
Ювентус
2
Фиорентина
1
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:00
Фиорентина
0 : 3
Ювентус
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:00
Фиорентина
0
Ювентус
3
09.02.2018
09 февр. 2018
пт
22:45
Фиорентина
0 : 2
Ювентус
09.02.2018
09 февр. 2018
пт
22:45
Фиорентина
0
Ювентус
2
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Ювентус
1 : 0
Фиорентина
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Ювентус
1
Фиорентина
0
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
22:45
Фиорентина
2 : 1
Ювентус
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
22:45
Фиорентина
2
Ювентус
1
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Фиорентина
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:45
Ювентус
2
Фиорентина
1
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
21:45
Фиорентина
1 : 2
Ювентус
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
21:45
Фиорентина
1
Ювентус
2
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
22:45
Ювентус
3 : 1
Фиорентина
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
22:45
Ювентус
3
Фиорентина
1
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Ювентус
3 : 2
Фиорентина
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Ювентус
3
Фиорентина
2
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
21:45
Фиорентина
0 : 3
Ювентус
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
21:45
Фиорентина
0
Ювентус
3
05.03.2015
05 марта 2015
чт
22:45
Ювентус
1 : 2
Фиорентина
05.03.2015
05 марта 2015
чт
22:45
Ювентус
1
Фиорентина
2
05.12.2014
05 дек. 2014
пт
22:45
Фиорентина
0 : 0
Ювентус
05.12.2014
05 дек. 2014
пт
22:45
Фиорентина
0
Ювентус
0
20.03.2014
20 марта 2014
чт
21:00
Фиорентина
0 : 1
Ювентус
20.03.2014
20 марта 2014
чт
21:00
Фиорентина
0
Ювентус
1
13.03.2014
13 марта 2014
чт
23:05
Ювентус
1 : 1
Фиорентина
13.03.2014
13 марта 2014
чт
23:05
Ювентус
1
Фиорентина
1
09.03.2014
09 марта 2014
вс
14:30
Ювентус
1 : 0
Фиорентина
09.03.2014
09 марта 2014
вс
14:30
Ювентус
1
Фиорентина
0
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
Фиорентина
4 : 2
Ювентус
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
Фиорентина
4
Ювентус
2
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
Фиорентина
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
20:00
Ювентус
2
Фиорентина
0
Показать еще
Новости
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
24 марта, 00:03
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
19 марта, 18:57
Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду
#Сержиу Оливейра
10 марта, 02:19
Кьеза мазал по пустым воротам, но дотащил «Ювентус» до овертайма. А без него – вылет
#Федерико Кьеза
10 марта, 01:40
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
#
Новости матча
Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения
23 марта, 16:12
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
Роналду сыграл 600-й матч в высших дивизионах
14 марта, 22:09
Кокорин пропустит игру с «Беневенто» из-за травмы. Он не сыграет в пятом из восьми матчей после трансфера
12 марта, 17:31
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
Роналду впервые за 15 лет не забил в плей-офф ЛЧ
10 марта, 10:30
«Ювентус» вылетел от «Порту» в овертайме, играя в большинстве. Это его второй подряд вылет в 1/8 финала ЛЧ
10 марта, 01:43
Кокорин пропустит матч с «Пармой» из-за травмы бедра
06 марта, 17:20