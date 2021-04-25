Фиорентина - Ювентус: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Фиорентина
Флоренция
-:-

Фиорентина - Ювентус: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Ювентус
Турин
Серия А, 33 тур

Серия А,

33 тур

Италия
25 апр. 2021, 16:00 МСК
25.04.2021, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
22
Касерес
Мартин Касерес
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
4
Миленкович
Никола Миленкович
2
Мартинес
Лукас Мартинес
7
Рибери
Франк Рибери
78
Пульгар
Эрик Пульгар
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
10
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
92
Эйссерик
Валентин Эйссерик
9
Влахович
Душан Влахович
Запасные
21
Розати
Антонио Розати
-
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
-
25
Малку
Кевин Малку
-
3
Бираги
Кристиано Бираги
-
27
Баррека
Антонио Баррека
-
15
Оливера
Максимильяно Оливера
-
23
Венути
Лоренцо Венути
-
6
Валеро
Борха Валеро
-
34
Амрабат
Софиан Амрабат
-
28
Монтиэль
Тофол Монтиэль
-
77
Кальехон
Хосе Кальехон
-
11
Куаме
Кристиан Куаме
-
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-

Прошлые матчи

22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
Ювентус
0 : 3
Фиорентина
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
Ювентус
0
Фиорентина
3
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 14:30
Ювентус
3 : 0
Фиорентина
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 14:30
Ювентус
3
Фиорентина
0
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:00
Фиорентина
0 : 0
Ювентус
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:00
Фиорентина
0
Ювентус
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Фиорентина
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:00
Ювентус
2
Фиорентина
1
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 20:00
Фиорентина
0 : 3
Ювентус
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 20:00
Фиорентина
0
Ювентус
3
09.02.2018 09 февр. 2018 пт 22:45
Фиорентина
0 : 2
Ювентус
09.02.2018 09 февр. 2018 пт 22:45
Фиорентина
0
Ювентус
2
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Ювентус
1 : 0
Фиорентина
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Ювентус
1
Фиорентина
0
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 22:45
Фиорентина
2 : 1
Ювентус
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 22:45
Фиорентина
2
Ювентус
1
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:45
Ювентус
2 : 1
Фиорентина
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:45
Ювентус
2
Фиорентина
1
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 21:45
Фиорентина
1 : 2
Ювентус
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 21:45
Фиорентина
1
Ювентус
2
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 22:45
Ювентус
3 : 1
Фиорентина
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 22:45
Ювентус
3
Фиорентина
1
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Ювентус
3 : 2
Фиорентина
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Ювентус
3
Фиорентина
2
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:45
Фиорентина
0 : 3
Ювентус
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:45
Фиорентина
0
Ювентус
3
05.03.2015 05 марта 2015 чт 22:45
Ювентус
1 : 2
Фиорентина
05.03.2015 05 марта 2015 чт 22:45
Ювентус
1
Фиорентина
2
05.12.2014 05 дек. 2014 пт 22:45
Фиорентина
0 : 0
Ювентус
05.12.2014 05 дек. 2014 пт 22:45
Фиорентина
0
Ювентус
0
20.03.2014 20 марта 2014 чт 21:00
Фиорентина
0 : 1
Ювентус
20.03.2014 20 марта 2014 чт 21:00
Фиорентина
0
Ювентус
1
13.03.2014 13 марта 2014 чт 23:05
Ювентус
1 : 1
Фиорентина
13.03.2014 13 марта 2014 чт 23:05
Ювентус
1
Фиорентина
1
09.03.2014 09 марта 2014 вс 14:30
Ювентус
1 : 0
Фиорентина
09.03.2014 09 марта 2014 вс 14:30
Ювентус
1
Фиорентина
0
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
Фиорентина
4 : 2
Ювентус
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
Фиорентина
4
Ювентус
2
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
Фиорентина
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 20:00
Ювентус
2
Фиорентина
0

Новости

«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
24 марта, 00:03
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
19 марта, 18:57
Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду
#Сержиу Оливейра
10 марта, 02:19
Кьеза мазал по пустым воротам, но дотащил «Ювентус» до овертайма. А без него – вылет
#Федерико Кьеза
10 марта, 01:40
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
# Новости матча
Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения
23 марта, 16:12
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
Роналду сыграл 600-й матч в высших дивизионах
14 марта, 22:09
Кокорин пропустит игру с «Беневенто» из-за травмы. Он не сыграет в пятом из восьми матчей после трансфера
12 марта, 17:31
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
Роналду впервые за 15 лет не забил в плей-офф ЛЧ
10 марта, 10:30
«Ювентус» вылетел от «Порту» в овертайме, играя в большинстве. Это его второй подряд вылет в 1/8 финала ЛЧ
10 марта, 01:43
Кокорин пропустит матч с «Пармой» из-за травмы бедра
06 марта, 17:20