Ювентус
Турин
-:-
Дженоа
Генуя
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
13 янв. 2021, 22:45 МСК
13.01.2021, 22:45 МСК
среда
Составы