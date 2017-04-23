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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Муньос 17
Дибала 19
Манджукич 41
Бонуччи 64
4:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
23 апр. 2017, 21:45 МСК
23.04.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Ювентус
мин
25
Нето
Нето
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
64'
64'
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
6
Хедира
Сами Хедира
69
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
86
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
41'
41'
82
21
Дибала
Пауло Дибала
19'
19'
90
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
23
Алвес
Дани Алвес
12
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
14
Матиелло
Федерико Матиелло
28
Ринкон
Томас Ринкон
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
67
24
Муньос
Эсекьель Муньос
17'
17'
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
48
44
Велозу
Мигель Велозу
90
94
Катальди
Данило Катальди
90
10
Нтчам
Оливье Нтчам
90
22
Лазович
Дарко Лазович
87
11
Палладино
Раффаэле Палладино
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
58
Фаччоли
Диего Фаччоли
28
Бривио
Давиде Бривио
21
Орбан
Лукас Орбан
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
16
Бегетто
Андреа Бегетто
27
Пандев
Горан Пандев
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри