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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пьянич 1
Галабинов 7
2:4
Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 14
Дибала 45
Куадрадо 62
Дибала 90
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
26 авг. 2017, 19:00 МСК
26.08.2017, 19:00 МСК
суббота
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
16
Галабинов
Андрей Галабинов
7'
7'
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
2
Сполли
Николас Сполли
20
Рози
Алеандро Рози
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
30
Ригони
Лука Ригони
4
Кофи
Исаак Кофи
17
Палладино
Раффаэле Палладино
10
Лападула
Джанлука Лападула
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
1'
1'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
62'
62'
90
10
Дибала
Пауло Дибала
14'
90'
45'
14', 90'
45'
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
15
Барцальи
Андреа Барцальи
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
14
Матюиди
Блейз Матюиди
27
Стураро
Стефано Стураро
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески
34
Кен
Мойзе Кен