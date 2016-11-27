Матч завершен
Дженоа
Генуя
Симеоне 3
Симеоне 13
Сандро 29
3:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Пьянич 82
Серия А, 14 тур

Серия А,

14 тур

Италия
27 нояб. 2016, 17:00 МСК
27.11.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
30
Ригони
Лука Ригони
87
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
22
Лазович
Дарко Лазович
68
11
Окампос
Лукас Окампос
89
9
Симеоне
Джованни Симеоне
3'
13'
3', 13'
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
14
Бираски
Давиде Бираски
99
Нинкович
Никола Нинкович
2
Эденилсон
Эденилсон
10
Нтчам
Оливье Нтчам
13
Гакпе
Серж Гакпе
27
Пандев
Горан Пандев
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
33
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
23
Алвес
Дани Алвес
90
12
Сандро
Алекс Сандро
29'
29'
90
6
Хедира
Сами Хедира
70
5
Пьянич
Миралем Пьянич
82'
82'
90
11
Эрнанес
Эрнанес
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
53
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
24
Ругани
Даниэле Ругани
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
22
Асамоа
Квадво Асамоа
27
Стураро
Стефано Стураро
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
34
Кен
Мойзе Кен