Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бикфалви 14
Бикфалви 49
Бавин 81
3:2
Матч завершен
Уфа
Уфа
Козлов 77
Фомин 86
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
13 июля 2019, 16:30 МСК
13.07.2019, 16:30 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Урал
мин
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
14'
49'
14', 49'
90
20
Панюков
Андрей Панюков
69
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
80
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
19
Поляков
Денис Поляков
50
Чистяков
Никита Чистяков
57
Фидлер
Артем Фидлер
14
Бавин
Юрий Бавин
81'
90
Щербаков
Александр Щербаков
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
69
Шаболин
Артем Шаболин
11
Ильин
Владимир Ильин
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
99
Козлов
Андрей Козлов
77'
77'
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
66
77
Алиев
Азер Алиев
90
74
Фомин
Даниил Фомин
86'
86'
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
72
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
1
Чернов
Алексей Чернов
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
15
Пуцко
Александр Пуцко
34
Мохбалиев
Тургай Мохбалиев
13
Засеев
Азамат Засеев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
10
Тилль
Оливье Тилль
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Емельянов
Данила Емельянов
11
Бизяк
Ловро Бизяк
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани