Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Емельянов 5
Павлюченко 43
2:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
31 июля 2016, 15:30 МСК
31.07.2016, 15:30 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
13
Панков
Радован Панков
90
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
87
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
8
Павленко
Александр Павленко
52
92
Емельянов
Роман Емельянов
5'
5'
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
43'
43'
79
Запасные
12
Шубин
Александр Шубин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
33
Меркулов
Михаил Меркулов
5
Динга
Доминик Динга
88
Коробов
Дмитрий Коробов
39
Чантурия
Георгий Чантурия
62
Гавтадзе
Резо Гавтадзе
25
Жуков
Георгий Жуков
75
Серченков
Сергей Серченков
95
Щербаков
Александр Щербаков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
25
Ставпец
Александр Ставпец
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
46
5
Васин
Виктор Васин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
10
Марсиньо
Марсиньо
61
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
87
Безденежных
Игорь Безденежных
77
93
Кротов
Вячеслав Кротов
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
3
Аликин
Павел Аликин
13
Засеев
Азамат Засеев
31
Сысуев
Дмитрий Сысуев
98
Обляков
Иван Обляков
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов