Матч завершен
Уфа
Уфа
Стоцкий 28
Кротов 58
2:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
19 нояб. 2017, 11:30 МСК
19.11.2017, 11:30 МСК
воскресенье
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
73
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
28'
28'
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
58'
58'
72
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
55
Табидзе
Джемал Табидзе
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
8
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
21
Фатай
Кеинде Фатай
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
7
Данцев
Александр Данцев
78
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
94
Евсеев
Алексей Евсеев
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
9
Чантурия
Георгий Чантурия
46
18
Ильин
Владимир Ильин
57
Запасные
1
Арапов
Дмитрий Арапов
24
Жариков
Евгений Жариков
27
Меркулов
Михаил Меркулов
28
Чернов
Никита Чернов
5
Динга
Доминик Динга
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
Щербаков
Александр Щербаков
88
Портнягин
Игорь Портнягин
99
Манучарян
Эдгар Манучарян