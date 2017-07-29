Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Табидзе 88
1:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Игбун 17
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
29 июля 2017, 15:00 МСК
29.07.2017, 15:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
20
Григорьев
Максим Григорьев
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
64
92
Емельянов
Роман Емельянов
80
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
74
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
7
Данцев
Александр Данцев
5
Динга
Доминик Динга
8
Павленко
Александр Павленко
14
Бавин
Юрий Бавин
77
Коробов
Дмитрий Коробов
39
Чантурия
Георгий Чантурия
26
Щербаков
Александр Щербаков
32
Глушков
Никита Глушков
18
Ильин
Владимир Ильин
37
Юсупов
Артём Юсупов
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
23
3
Аликин
Павел Аликин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
88'
88'
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
74
93
Карп
Кэтэлин Карп
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
78
44
Игбун
Сильвестр Игбун
17'
17'
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
4
Никитин
Алексей Никитин
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
87
Безденежных
Игорь Безденежных
93
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов