Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Табидзе 88
1:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Игбун 17
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
29 июля 2017, 15:00 МСК
29.07.2017, 15:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
20
Григорьев
Максим Григорьев
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
64
92
Емельянов
Роман Емельянов
80
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
74
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
7
Данцев
Александр Данцев
5
Динга
Доминик Динга
8
Павленко
Александр Павленко
14
Бавин
Юрий Бавин
77
Коробов
Дмитрий Коробов
39
Чантурия
Георгий Чантурия
26
Щербаков
Александр Щербаков
32
Глушков
Никита Глушков
18
Ильин
Владимир Ильин
37
Юсупов
Артём Юсупов
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
23
3
Аликин
Павел Аликин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
88'
88'
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
74
93
Карп
Кэтэлин Карп
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
78
44
Игбун
Сильвестр Игбун
17'
17'
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
4
Никитин
Алексей Никитин
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
87
Безденежных
Игорь Безденежных
93
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов