Матч завершен
Уфа
Уфа
0:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
2 сент. 2012, 16:00 МСК
2.09.2012, 16:00 МСК
воскресенье
Составы