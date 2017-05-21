Матч завершен
Уфа
Уфа
Фатай 39
1:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
21 мая 2017, 15:00 МСК
21.05.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
72
19
Пауревич
Иван Пауревич
79
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
39'
39'
85
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
1
Бородько
Михаил Бородько
88
Шелия
Гиорги Шелия
4
Никитин
Алексей Никитин
45
Пуцко
Александр Пуцко
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
87
Безденежных
Игорь Безденежных
93
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Урал
мин
1
Арапов
Дмитрий Арапов
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
5
Динга
Доминик Динга
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
83
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
59
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
18
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
7
Данцев
Александр Данцев
8
Павленко
Александр Павленко
12
Новиков
Александр Новиков
32
Глушков
Никита Глушков
80
Ломакин
Александр Ломакин
90
Щербаков
Александр Щербаков
99
Манучарян
Эдгар Манучарян