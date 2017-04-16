Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бикфалви 40
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
16 апр. 2017, 15:00 МСК
16.04.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
5
Динга
Доминик Динга
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
82
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40'
40'
90
17
Димитров
Николай Димитров
70
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
63
18
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
1
Арапов
Дмитрий Арапов
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
3
Табидзе
Джемал Табидзе
8
Павленко
Александр Павленко
32
Глушков
Никита Глушков
80
Ломакин
Александр Ломакин
77
Коробов
Дмитрий Коробов
85
Серченков
Сергей Серченков
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
Томь
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
89
Осипов
Дмитрий Осипов
84
84
Митерев
Антон Митерев
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
74
Макурин
Антон Макурин
90
87
Сасин
Дмитрий Сасин
90
88
Большунов
Даниил Большунов
72
18
Попов
Артем Попов
90
7
Голышев
Павел Голышев
90
97
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
54
Букачев
Александр Букачев
69
Карымов
Марк Карымов
65
Салахутдинов
Руслан Салахутдинов
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
94
Науменко
Александр Науменко