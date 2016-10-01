Матч завершен
Томь
Томск
Пугин 23
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Фонтанелло 45
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
1 окт. 2016, 12:00 МСК
1.10.2016, 12:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
15
Бордачев
Максим Бордачев
90
3
Дьяков
Виталий Дьяков
90
2
Жиров
Александр Жиров
90
23
Враньеш
Огнен Враньеш
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
66
48
Тишкин
Максим Тишкин
90
17
Пугин
Алексей Пугин
23'
23'
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
6
Дроппа
Лукаш Дроппа
84
22
Самодин
Сергей Самодин
81
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
19
Тен
Петр Тен
14
Дудиев
Аслан Дудиев
20
Яблонски
Давид Яблонски
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
92
Чуперка
Валерий Чуперка
18
Попов
Артем Попов
15
Голышев
Павел Голышев
13
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Кудряшов
Павел Кудряшов
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
45'
45'
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
8
Павленко
Александр Павленко
76
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
39
Чантурия
Георгий Чантурия
90
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
71
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
16
Шубин
Александр Шубин
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
5
Динга
Доминик Динга
25
Жуков
Георгий Жуков
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
25
Ставпец
Александр Ставпец
14
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
86
Конате
Мохамед Конате