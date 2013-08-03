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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Томь
Томск
Портнягин 19
1:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Тумасян 2
Саркисов 25
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
3 авг. 2013, 16:20 МСК
3.08.2013, 16:20 МСК
суббота
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Божович
Младен Божович
90
0
Аравин
Алексей Аравин
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
60
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
60
0
Панченко
Кирилл Панченко
90
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
19'
19'
90
Запасные
0
Вашек
Петр Вашек
0
Чебану
Илья Чебану
0
Николов
Пламен Николов
0
Комков
Михаил Комков
0
Башкиров
Евгений Башкиров
0
Сидоренко
Евгений Сидоренко
0
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов
0
Стариков
Евгений Стариков
Урал
мин
0
Помазан
Евгений Помазан
90
0
Данцев
Александр Данцев
90
0
Тумасян
Денис Тумасян
2'
2'
90
0
Вьештица
Милан Вьештица
90
0
Чухлей
Андрей Чухлей
90
0
Сердеров
Сердер Сердеров
74
0
Бочков
Андрей Бочков
90
0
Ерохин
Александр Ерохин
90
0
Асеведо
Герсон Асеведо
90
0
Саркисов
Артур Саркисов
25'
25'
87
0
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
0
Кот
Игорь Кот
0
Солосин
Алексей Солосин
0
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
0
Щаницин
Александр Щаницин
0
Семакин
Максим Семакин
0
Кириллов
Юрий Кириллов
0
Новиков
Александр Новиков
0
Лунгу
Чисамба Лунгу
0
Манучарян
Эдгар Манучарян