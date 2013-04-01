Урал - Томь: 01 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
2:0

Урал - Томь: 01 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
1 апр. 2013, 16:30 МСК
1.04.2013, 16:30 МСК
понедельник
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Урал
мин
28
Коновалов
Иван Коновалов
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
15
Кулаков
Денис Кулаков
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
Егорычев
Андрей Егорычев
55
Максименко
Артем Максименко
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
44
Рыков
Владимир Рыков
-
22
Адамов
Арсен Адамов
-
8
Емельянов
Роман Емельянов
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

16.04.2017 16 апр. 2017 вс 15:00
Урал
1 : 0
Томь
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 15:00
Урал
1
Томь
0
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 12:00
Томь
1 : 1
Урал
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 12:00
Томь
1
Урал
1
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 14:00
Урал
0 : 0
Томь
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 14:00
Урал
0
Томь
0
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:20
Томь
1 : 2
Урал
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:20
Томь
1
Урал
2
01.04.2013 01 апр. 2013 пн 16:30
Урал
2 : 0
Томь
01.04.2013 01 апр. 2013 пн 16:30
Урал
2
Томь
0
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 15:00
Томь
3 : 2
Урал
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 15:00
Томь
3
Урал
2

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