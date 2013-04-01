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Урал VS Томь
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Урал - Томь: 01 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
2:0
Урал - Томь: 01 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 26 тур
ФНЛ,
26 тур
Россия
1 апр. 2013, 16:30 МСК
1.04.2013, 16:30 МСК
понедельник
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Урал
мин
28
Коновалов
Иван Коновалов
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
15
Кулаков
Денис Кулаков
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
Егорычев
Андрей Егорычев
55
Максименко
Артем Максименко
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
44
Рыков
Владимир Рыков
-
22
Адамов
Арсен Адамов
-
8
Емельянов
Роман Емельянов
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
15:00
Урал
1 : 0
Томь
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
15:00
Урал
1
Томь
0
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
12:00
Томь
1 : 1
Урал
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
12:00
Томь
1
Урал
1
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
14:00
Урал
0 : 0
Томь
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
14:00
Урал
0
Томь
0
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
16:20
Томь
1 : 2
Урал
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
16:20
Томь
1
Урал
2
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
16:30
Урал
2 : 0
Томь
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
16:30
Урал
2
Томь
0
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
15:00
Томь
3 : 2
Урал
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
15:00
Томь
3
Урал
2
Новости
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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08 марта, 19:50
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Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
#Евгений Спиряков
01 марта, 18:00
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
28 февраля, 21:37
Судья удалил игрока «Рубина» и после видео поставил пенальти «Уралу» за фол, который был до этого. Разве так можно?
1
#Михаил Меркулов
15 августа 2020, 19:10
1
#
Новости матча
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Уфа» разгромила «Урал» в Кубке России
03 марта, 14:00
Дебют камерунца Ойонго за «Краснодар»: заменил травмированного Чернова и ушел с поля через 12 минут
28 февраля, 20:48
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Помазун вернулся в ЦСКА, в клубе заболел Акинфеев
25 февраля, 12:53
Матч «Уфа» – «Урал» перенесен из-за мороза
21 февраля, 18:02
На матчи «Уфы» смогут приходить фанаты с антиковидными паспортами
18 января, 14:36