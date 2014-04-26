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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
26 апр. 2014, 14:00 МСК
26.04.2014, 14:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Урал
мин
0
Заболотный
Николай Заболотный
90
0
Данцев
Александр Данцев
90
63
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Оттесен
Солви Оттесен
90
0
Хозин
Владимир Хозин
90
0
Асеведо
Герсон Асеведо
90
0
Сапета
Александр Сапета
90
0
Ерохин
Александр Ерохин
90
0
Манучарян
Эдгар Манучарян
90
0
Лунгу
Чисамба Лунгу
60
0
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
0
Арапов
Дмитрий Арапов
0
Тумасян
Денис Тумасян
0
Герасимов
Алексей Герасимов
0
Бочков
Андрей Бочков
0
Щаницин
Александр Щаницин
78
Коман
Владимир Коман
39
Сабирзянов
Игнат Сабирзянов
0
Ставпец
Александр Ставпец
0
Гошоков
Арсен Гошоков
0
Дорожкин
Денис Дорожкин
Томь
мин
0
Чебану
Илья Чебану
90
21
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
6
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
29
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Божович
Младен Божович
0
Межиев
Арби Межиев
0
Салата
Корнел Салата
0
Терентьев
Денис Терентьев
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Комков
Михаил Комков
0
Черевко
Александр Черевко