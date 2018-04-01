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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бикфалви 73
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Попов 34
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
1 апр. 2018, 14:00 МСК
1.04.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
50
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
73'
73'
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
17
Димитров
Николай Димитров
74
18
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
60
Полетаев
Владислав Полетаев
7
Данцев
Александр Данцев
3
Ароян
Вараздат Ароян
28
Чернов
Никита Чернов
32
Глушков
Никита Глушков
94
Евсеев
Алексей Евсеев
14
Бавин
Юрий Бавин
9
Чантурия
Георгий Чантурия
44
Егорычев
Андрей Егорычев
66
Бевеев
Мингиян Бевеев
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
66
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
71
Попов
Ивелин Попов
34'
34'
68
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
26
Энаке
Габриэль Энаке
90
15
Коновалов
Игорь Коновалов
75
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
19
Устинов
Виталий Устинов
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
77
Шакири
Реза Шакири
33
Азмун
Сердар Азмун
53
Голдобин
Никита Голдобин