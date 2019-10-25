Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
25 окт. 2019, 19:30 МСК
25.10.2019, 19:30 МСК
пятница
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
71
Поярков
Николай Поярков
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
70
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
64
Запасные
23
Коновалов
Иван Коновалов
1
Волк
Давид Волк
29
Денисов
Виталий Денисов
69
Степанов
Данил Степанов
51
Агапов
Илья Агапов
6
Башкиров
Евгений Башкиров
77
Акбашев
Роман Акбашев
12
Зуев
Александр Зуев
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
20
Марков
Евгений Марков
70
Кипиани
Николай Кипиани
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
76
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
20
Панюков
Андрей Панюков
57
11
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
4
Мамин
Артем Мамин
21
Насыров
Исламжан Насыров
14
Бавин
Юрий Бавин
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
13
Бумаль
Петрус Бумаль
69
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
17
Димитров
Николай Димитров