Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
25 окт. 2019, 19:30 МСК
25.10.2019, 19:30 МСК
пятница
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
71
Поярков
Николай Поярков
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
70
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
64
Запасные
23
Коновалов
Иван Коновалов
1
Волк
Давид Волк
29
Денисов
Виталий Денисов
69
Степанов
Данил Степанов
51
Агапов
Илья Агапов
6
Башкиров
Евгений Башкиров
77
Акбашев
Роман Акбашев
12
Зуев
Александр Зуев
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
20
Марков
Евгений Марков
70
Кипиани
Николай Кипиани
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
76
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
20
Панюков
Андрей Панюков
57
11
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
4
Мамин
Артем Мамин
21
Насыров
Исламжан Насыров
14
Бавин
Юрий Бавин
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
13
Бумаль
Петрус Бумаль
69
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
17
Димитров
Николай Димитров