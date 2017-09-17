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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бикфалви 87
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
17 сент. 2017, 16:30 МСК
17.09.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
57
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
83
9
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
28
Фильцов
Александр Фильцов
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
80
Сорокин
Егор Сорокин
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
33
Азмун
Сердар Азмун
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
28
Чернов
Никита Чернов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
87'
87'
90
14
Бавин
Юрий Бавин
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
9
Чантурия
Георгий Чантурия
60
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
65
Запасные
1
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
7
Данцев
Александр Данцев
5
Динга
Доминик Динга
8
Павленко
Александр Павленко
32
Глушков
Никита Глушков
94
Евсеев
Алексей Евсеев
90
Щербаков
Александр Щербаков