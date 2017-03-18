Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ильин 11
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
18 марта 2017, 14:00 МСК
18.03.2017, 14:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
5
Динга
Доминик Динга
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
87
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
68
18
Ильин
Владимир Ильин
11'
11'
90
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
1
Арапов
Дмитрий Арапов
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
3
Табидзе
Джемал Табидзе
8
Павленко
Александр Павленко
32
Глушков
Никита Глушков
80
Ломакин
Александр Ломакин
77
Коробов
Дмитрий Коробов
85
Серченков
Сергей Серченков
90
Щербаков
Александр Щербаков
14
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
69
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
69
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90
9
Канунников
Максим Канунников
90
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
6
Санчес
Серхио Санчес
49
Устинов
Виталий Устинов
88
Камболов
Руслан Камболов
31
Ткачук
Денис Ткачук
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
10
Лестьенн
Максим Лестьенн