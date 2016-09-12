Матч завершен
Рубин
Казань
Новиков 29
Ткачук 70
Лестьенн 76
3:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Павлюченко 88
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
12 сент. 2016, 19:30 МСК
12.09.2016, 19:30 МСК
понедельник
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
8
Сонг
Александр Сонг
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
70'
70'
90
21
Рочина
Рубен Рочина
84
9
Канунников
Максим Канунников
90
22
Жонатас
Жонатас
67
Запасные
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
33
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
Бурлак
Тарас Бурлак
49
Устинов
Виталий Устинов
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
27
Оздоев
Магомед Оздоев
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
20
Цакташ
Мийо Цакташ
11
Девич
Марко Девич
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
76'
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
Урал
мин
1
Арапов
Дмитрий Арапов
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
29'
29'
65
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
5
Динга
Доминик Динга
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
82
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
77
Коробов
Дмитрий Коробов
72
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
88'
88'
90
Запасные
28
Заболотный
Николай Заболотный
16
Шубин
Александр Шубин
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
8
Павленко
Александр Павленко
39
Чантурия
Георгий Чантурия
25
Жуков
Георгий Жуков
75
Серченков
Сергей Серченков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
11
Ставпец
Александр Ставпец
86
Конате
Мохамед Конате