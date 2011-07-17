Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:0
( 5 : 6)
Матч завершен
Рубин
Казань
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
17 июля 2011, 14:00 МСК
17.07.2011, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Резников
Алексей Резников
Главный Судья
Составы
Урал
мин
0
Кот
Игорь Кот
90
0
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
0
Тумасян
Денис Тумасян
90
0
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
0
Новиков
Александр Новиков
90
0
Ятченко
Евгений Ятченко
112
0
Чухлей
Андрей Чухлей
90
0
Дмитриев
Александр Дмитриев
89
0
Шатов
Олег Шатов
90
0
Петрович
Бранимир Петрович
83
0
Семакин
Максим Семакин
90
Запасные
0
Сафрониди
Николай Сафрониди
0
Заболотный
Антон Заболотный
0
Лунгу
Чисамба Лунгу
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Кверквелия
Соломон Кверквелия
110
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Касаев
Алан Касаев
79
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Кисляк
Сергей Кисляк
90
0
Медведев
Алексей Медведев
90
0
Дядюн
Владимир Дядюн
46
Запасные
0
Махмутов
Руслан Махмутов
0
Джалилов
Алишер Джалилов
0
Антонюк
Александр Антонюк